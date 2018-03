Roger Federer poate fi invins. A reusit-o argentinianul Juan Martin Del Potro in finala turneului de la Indian Wells - VIDEO

Finala concursului masculin de la Indian Wells a fost una incendiara. Juan Martin Del Potro a demonstrat, din start, ca va fi o nuca tare pentru liderul mondial, Federer. Tenismanul argentinian a castigat primul set cu 6 la 4. Jocul s-a echilibrat, apoi, iar setul secund a ajuns la tiebreak, in care elvetianul s-a impus.

Setul decisiv a fost si el unul fantastic. Mai putin pentru Federer. Elvetianul a condus cu 5 la 4 si a avut 3 mingi de meci, insa Del Potro le-a anulat. Totul s-a decis la tiebreak, iar de aceasta data sud-americanul a dominat – s-a impus cu 7 la 2 si a cucerit marele trofeu.

Del Potro si-a adaugat in palmares titlul cu numarul 22. Intre timp, in finala feminina, japoneza Naomi Osaka a invins-o pe rusoaica Daria Kasatkina cu 6 la 3 si 6 la 2. Este primul titlu WTA, in cariera sportivei asiatice.

Osaka a obtinut si un premiu de 1 milion 340 de mii de dolari. Kasatkina se va consola cu 654 de mii. Premii similare au incasat Del Potro si Federer.