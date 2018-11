Roger Federer s-a calificat in semifinalele Turneului Campionilor, dupa ce l-a invins in doua seturi pe Kevin Anderson - VIDEO

Tenismanul elvetian Roger Federer, numarul 3 mondial, s-a calificat fara probleme in semifinalele Turneului Campionilor, dupa o victorie sigura aseara cu Kevin Anderson. Federer l-a batut in doua seturi pe sud-african, scor 6 la 4 si 6 la 3. Elvetianul a ajuns cu aceasta ocazie pentru a 15-a oara in semifinalele Turneului Campionilor, in cele 16 participari record.

De partea cealalta sud-africanul avea deja asigurata prezenta in careul de asi al competitiei de la Londra, dupa ce a castigat primele meciuri cu japonezul Kei Nishikori si austriacul Dominic Thiem.

In celalalt meci din grupa, Thiem s-a impus cu 6 la 1 si 6 la 4 in fata lui Nishikori, ambii jucatori fiind eliminati de la Turneul Campionilor. Si la dublu s-au decis perechile calificate in penultimul act. Astfel, britanicul Jamie Murray si brazilianul Bruno Soares au reusit a treia victorie la rand si isi confirma statutul de favoriti.

Mai departe in careul de asi merge si perechea columbiana Cabal/Farah, care in duelul decisiv a trecut de sud-africanul Klassen si neo-zeelandezul Michael Venus, cu scorul de 6 la 3 si 7 la 6. Astazi urmeaza sa se decida si celelate calificari in penultimul act al turneului de la Londra.