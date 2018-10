Romania este la prima victorie, in Liga Natiunilor UEFA. Echipa lui Cosmin Contra a invins-o pe Lituania cu 2 la 1 - VIDEO

Romania a deblocat tabela de scor la Vilnius deja in minutul 13, prin Alexandru Chipciu. Lituanienii au avut putine ocazii de gol, dar au reusit sa egaleze pe final de partida. Totusi, echipa romana a plecat acasa victorioasa.

In al patrulea minut de prelungiri, Alexandru Maxim a driblat un fundas in careul advers si a marcat golul de 2 la 1. In celalalt meci al grupei, Serbia a batut Muntenegru cu 2 la 0.

In grupa, Serbia conduce, cu 7 puncte, iar Romania are 5 puncte la activ. Tot aseara, intr-o grupa din esalonul superior al Ligii Natiunilor, Portugalia a invins Polonia, in deplasare, scor 3 la 2. Andre Silva si Bernardo Silva au inscris cate un gol, pentru lusitani, iar fundasul polonez - Glik a marcat in propria poarta.