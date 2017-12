Romania face ravagii la Campionatul Mondial de handbal. Cu Cristina Neagu intr-o forma fantastica, echipa a castigat si al treilea meci la turneu - VIDEO

Romania, medaliata cu bronz la editia precedenta a mondialului, viseaza sa repete performanta de atunci sau chiar sa o depaseasca. Aseara, in al treilea meci din grupa, fetele antrenate de spaniolul Ambros Martin au intalnit chiar echipa Spaniei.

A fost un duel extrem de dificil pentru Romania, condusa de mai multe ori, pe tabela de scor. In minutul 56, tricolorele au egalat la 17, iar apoi Cristina Neagu a adus echipa in avantaj.

Spania nu a mai reusit egalarea, iar romancele au obtinut o lovitura de pedeapsa, transformata de Eliza Buceschi. Nationala Romaniei si-a asigurat calificarea in optimile Campionatului Mondial, cu 3 victorii in 3 meciuri. Tricolorele mai au de jucat, in grupa, cu Angola si Franta.