Romania galactica! Neagu si Buceschi rapun Norvegia cu 31-23 si mergem in grupele principale cu maximum de puncte

UPDATE: Grupa II principala in acest moment

1. Romania - 4 puncte

2. Olanda - 4 puncte

3. Ungaria - 2 puncte

4. Germania - 2 puncte

5. Spania - 0 puncte

6. Norvegia - 0 puncte

FINAL! Romania castiga senzational, obtine a treia victorie din tot atatea posibile si merge in grupele principale cu maximum de puncte!



*INFO: Iulia Dumanska a fost desemnata jucatoarea meciului!

Min 60 - Romania incheie meciul cu gol de la jumatatea terenului. Norvegia a scos din nou portarul, Dragut a recuperat si a trimis mingea in plasa



Min 59 - Norvegia scoate portarul, Dumanska incearca sa dea gol din poarta in poarta, dar mingea se duce pe langa



Min 59 - Scoate Dumanska, apoi inscrie si Laszlo: 30-23



Min 58 - Intra si Polocoser pe teren, Aune inscrie inca un gol pentru Norvegia: 29-23



Min 58 - Revenim cu gol, dupa trei incasate la rand: inscrie Chiper



Min 57 - Luam trei goluri usoare, inscrie din nou Aune: 28-22



Min 55 - Ambros Marin isi permite sa trimita mai multe rezerve pe teren cu 5 minute inaintea finalului. Intra Perianu, Laszlo, Bacaoanu si Dragut



Min 55 - Ambros Martin cere time out cu 5 minute inaintea finalului. "Pasam pe atac, plimbam mingea", spune spaniolul



Min 55 - Denisa Dedu intra in poarta pentru un 7 metri, dar este invinsa: 28-20



Min 54 - Iulia Dumanska este de pe alta planeta in aceasta seara. A treia aruncare consecutiva a nordicelor pe care o apara!



Min 53 - Dumanska e si ea peste tot, zboara din bara in bara, si mai scoate o aruncare. Meci de vis, eficienta senzationala



Min 53 - Neagu e acolo unde trebuie si face 28-19



Min 52 - Ne aparam bine, norvegiencele nu gasesc culoare, iar Arntzen atinge mingea cu piciorul. Jucatoarea nordica opreste apoi contraatacul si ar fi trebuit eliminata pentru doua minute, dar este iertata



Min 51 - Time out: Ambros Martin le cere jucatoarelor sale agresivitate in continuare si le transmite sa se apere sus, la interceptie



Min 51 - Dumanska are toate sansele sa fie declarata jucatoarea meciului. Iulia face minuni in poarta inca o data



Min 50 - Ne ducem la 8 goluri, apoi Dumanska este inca o data la post. Dumanska este gardianul, ingerul pazitor al Romaniei in aceasta seara!!!



Min 49 - Arntzen arunca pe langa



Min 48 - Eliza Buceschi arunca si ea de la 7 metri si nu iarta: 26-19



Min 48 - Deja vu! Pintea este lansata pe pivot, cauta aruncarea si obtine 7 metri



Min 47 - Norvegia deseneaza si ea frumos la o faza la care Romania a incercat sa se apere sus, iar Aune a inscris de pe extrema: 25-19



Min 46 - Suntem in prepasiv, marim ritmul, iar mingea curge pe traseul Neagu-Geiger-Udristoiu. Aneta inscrie cu podeaua: 25-18



Min 46 - Iulia Dumanska intuieste perfect aruncarea lui Oftedal si apara inca o data. Romania arata cu adevarat bine!



Min 45 - Neagu arunca de la 7 metri, Lunde apara, dar mingea revine la Cristina, care nu mai iarta si a doua oara



Min 45 - Cristina Neagu rupe ritmul, trimite catre Eliza Buceschi, care face un dribling si arunca. Obtinem 7 metri!



Min 45 - Kristiansen inscrie: 23-18



Min 44 - Romania deseneaza superb, Neagu paseaza catre Geiger, Melinda prelungeste pentru Udristoiu, dar bolta extremei noastre este scoasa cu varfurile degetelor de Lunde

Min 43 - Luam gol in superioritate. Aune inscrie de pe extrema



Min 42 - Loke este eliminata 2 minute, apoi Melinda Geiger puncteaza. Lunde, fara reactie dupa fenta Melindei



Min 42 - Norvegia vine la 6 goluri: 22-16



Min 41 - Intra si Udristoiu pe extrema, ii paseaza lui Geiger, care trimite o racheta in plasa: 22-15



Min 40 - Crina Pintea este ca un tanc, nimic nu ii poate sta in cale! Inscriem pentru 21-14



Min 39 - Pasi facuti de Oftedal si obtinem posesia in inferioritate numerica



Min 38 - Scoatem portarul pe atacul in inferioritate, Neagu o lanseaza apoi pe Pintea, iar pivotul nostru obtine 7 metri. Aceeasi Cristina Neagu trimite apoi in plasa



Min 37 - Inscriem primul gol al reprizei, dar apoi ramanem in inferioritate pentru 2 minute. Denisa Dedu scoate, insa, o aruncare de la 7 metri



Min 36 - Nu am inscris de 5 minute si jumatate! Jucatoarea reprizei a doua este Dumanska, care mai scoate o minge!



Min 35 - Oftedal incearca o diagonala catre extrema, dar trimite mingea afara. Avem posesia



Min 35 - Fundalul sonor este asigurat de fanii romani, care scandeaza continuu

Min 34 - Melinda Geiger trage moale, mingea se duce in bara. Nu am inscris in repriza secunda!



Min 34 - Impecabila Dumanska este din nou la post si ne ajuta la o faza pe care scria gol. Scorul este 18-14



Min 34 - Neagu incearca o aruncare puternica, dar Lunde se opune



Min 33 - Oftedal arunca de pe picioare si Norvegia vine la 4 goluri



Min 32 - Lipsa de sincronizare, iar Neagu paseaza direct in afara terenului



Min 31 - Dublam bine in zona centrala, iar Kristiansen nu reuseste sa patrunda. Norvegia inscrie totusi pe primul atac al reprizei



Min 31 - Incepe repriza a doua. Norvegia e in atac