Romania - Polonia 2-3. Am ratat calificarea in Grupa I a zonei euro-africane din Cupa Davis

Echipa masculina de tenis a Romaniei a fost invinsa de Polonia cu scorul de 3-2, duminica, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in turul al treilea al Grupei a II-a a zonei Europa-Africa a Cupei Davis, dupa ce Kamil Majchrzak s-a impus in fata lui Adrian Ungur cu 6-3, 6-2 in meciul decisiv.