Romania scoate un punct, la Belgrad. Echipa lui Cosmin Contra a remizat cu Serbia, in Liga Natiunilor, scor 2 la 2 - VIDEO

Serbia a deschis scorul prin Mitrovic, in prima repriza. Imediat dupa pauza, nationala Romaniei a obtinut un penalty. Chipciu a fost faultat in careul advers. Stanciu a marcat de la punctul cu var. Sarbii au raspuns printr-un alt gol al aceluiasi Mitrovic. Dupa doar 5 minute, insa, romanii au egalat inca o data. Stanciu a centrat din corner, iar Tucudean a marcat pentru 2 la 2.

Astfel, Romania a inregistrat a doua remiza in Liga Natiunilor, iar in celalalt meci, Muntenegru a invins Lituania, scor 2 la 0. Tot aseara, in Liga A, Portugalia a castigat meciul cu Italia, la Lisabona, scor 1 la 0. In Liga B, Suedia a condus cu 2 la 1 Turcia, insa oaspetii au dominat finalul partidei. Turcii au inscris de doua ori in ultimele 5 minute si au smuls victoria.