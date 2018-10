ROMANIA U21 - LIECHTENSTEIN U21 4-0 | Generatia de EURO! Golurile lui Puscas, Ianis Hagi si Petre duc nationala de tineret la turneul final - VIDEO

FINAL! Romania U21 merge la UEFA Euro 2019! Neinvinsa in campania de calificare, nationala Romaniei termina cu 22 de puncte, cu unul mai mult decat Portugalia U21, cea care a invins cu 4-2 Bosnia U21.

Min 88. O noua ocazie buna pentru Romania, devierea lui Petre trece putin pe langa poarta

Min 78. GOOOOOOOOOOOOOOOL ADRIAN PETRE! Atacantul celor de la Esbjerg inscrie dupa o preluare scurta in careu si un sut sub bara!

Min 74. Ultima schimbare - intra Petre in locul lui Ivan

Min 65. Intra Olimpiu Morutan in locul lui Ianis Hagi

Min 64. Ocazie buna a Romaniei, Ianis ii paseaza lui Ivan, acesta incearca sa trimita in fata portii insa intervine un fundas.

Min 56. Intra Matan in locul lui Man

Romania U21 este la Euro si daca incaseaza 4 goluri de la Liechtenstein in repriza a doua :) Portugalia U21 - Bosnia U21 este 1-1.

Min 50. Ivan cade in careu, fortand un penalty, insa primeste cartonas galben pentru simulare.

Min 45. O noua ocazie buna, sutul lui Man de la marginea careului este respins greu de Majer

Min 40. GOOOOOOOOOOL ROMANIA U21! Puscas inscrie din nou cu o noua lovitura de cap!

Min 30. O noua ocazie de 3-0, mingea este respinsa de pe linia portii de un fundas al lui Liechtenstein

Min 27. Nedelcu suteaza superb de la distanta, mingea loveste transversala!

Min 26. GOOOOOOOOOL ROMANIA U21! Ianis Hagi inscrie fantastic din lovitura libera! Sut direct la vinclu, mingea atinge si transversala!

In celalalt meci al grupei, Portugalia U21 are 1-0 cu Bosnia U21 si astfel Romania nu are voie sa piarda cu Liechtenstein.

Min 16. O noua ocazie mare dupa o noua centrare din flancul stang, devierea lui Puscas trece pe langa poarta

Min 14. GOOOOOOOOL ROMANIA! Ianis Hagi centreaza in fata portii, Puscas trece pe langa minge, Puscas e pe faza si inscrie!

Min 12. O noua ocazie a Romaniei, reluarea lui Puscas cu capul este insa prea slaba pentru a-l invinge pe Majer

Min 9. O noua faza buna a Romaniei, Man centreaza pentru Puscas, reluarea cu capul trece pe langa.

Min 7. Pasa lunga pentru Ianis Hagi, acesta pacaleste un adversar insa sutul se duce peste poarta

Min 5. Faza frumoasa a lui Man in careul oaspetilor, este blocat in ultima clipa.

Incepe partida!