Romanii Nicolae Stanciu si Alex Chipciu au devenit campioni chiar in primul sezon de cand au venit la gruparea belgiana - VIDEO

Anderlecht a cucerit cel de-al 34-lea titlu in Belgia. Cu romanul Alex Chipciu titular, Anderlecht a invins in deplasare formatia Charleroi, scor 3 la 1. Lucrurile nu au inceput prea bine pentru oaspeti. Charleroi a inscris prima, insa Anderlecht a dat lovitura in partea secunda.

Teodorczyk a reusit dubla in 18 minute si a intors scorul. Anderlecht a mai inscris o data pe finalul partidei. Bruno a stabilit scorul final de 3 la 1 in minutul 87. Astfel, romanii Stanciu si Chipciu sarbatoresc titlul chiar in primul an de cand joaca in Belgia. CSB, echipa de la care a fost adus Stanciu in aceasta vara, va primi un milion de euro bonus de la Anderlecht pentru castigarea titlului.