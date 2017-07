In varsta de 33 de ani, Romeo Surdu a mai jucat la Milsami in perioada 2014-2016. Atacantul a marcat 16 goluri in 42 de meciuri oficiale. In trecut, Surdu a mai evoluat pentru Steaua Bucuresti, Rapid, Fc Brasov, dar si pentru adversara celor de la Zaria, Apollon Limasoll.