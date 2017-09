Ronaldihno se distreaza la maxim in meciurile din Premier Futsal. Acesta marcheaza gol dupa gol. Barca ar putea sa-l cheme inapoi la echipa - VIDEO

Ronaldinho se distreaza la maxim, in meciurile din Premier Futsal, liga Indiei. Starul brazilian a marcat doua goluri pentru Delhi Dragons in meciul cu formatia Chennai, la care joaca argentinianul Hernan Crespo. Delhi a castigat cu 4 la 2 partida. Recent, in prima etapa a campionatului, Ronaldinho a inscris toate golurile echipei sale in victoria spectaculoasa cu Mumbai Warriors, scor 4 la 3.

Pentru Mumbai, a jucat fostul star de la Manchester United, galezul Ryan Giggs. In liga de futsal a Indiei evolueaza 6 echipe, fiecare avand in lot cate o legenda a fotbalului. Michel Salgado, Paul Scholes si Deco sunt celelalte vedete ale competitiei. Intre timp, presa internationala anunta ceea ce ar putea fi revenirea secolului.

Barcelona il are in vizor pe Ronaldinho, jucator de 37 de ani, si il poate semna pentru cateva meciuri. Catalanii vor, astfel, sa-l inlocuiasca pe Dembele, francezul care s-a accidentat grav si va lipsi intre 3 si 4 luni.