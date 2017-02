Ronaldinho a semnat ieri cu gruparea catalana si se intoarce pe Camp Nou dupa 9 ani de la plecare - VIDEO

Astfel, Ronaldinho va reprezenta clubul in urmatorii ani la diferite evenimnte si va promova echipa in scoli. In varsta de 36 de ani, Ronaldinho revine la clubul pentru care a evoluat intre anii 2003-2008 si alaturi de care a scris istorie, ajutand la castigarea a 5 trofee.

Fostul decar al catalanilor a inscris 91 de goluri in 198 de partide disputate in tricoul Barcelonei, iar in 2005 brazilianul a castigat Balonul de Aur.