Ronaldo a confirmat zvonurile: a devenit tata de gemeni. Starul portughez a parasit deja Rusia si va merge sa-si vada copii - VIDEO

Zvonurile au fost lansate la inceputul lunii de mai multe publicatii , care precizau ca cei doi copii ai starului portughez s-au nascut in SUA, Ronaldo fiind alaturi de nationala Portugaliei pentru Cupa Confederatiilor. Fotbalistul a parasit deja Rusia si va merge sa-si vada copii. Starul lui Real Madrid mai are un baiat, in varsta de 7 ani.

El, insa, nu a dat niciodata publicitatii numele mamei acestuia.