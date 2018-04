Ronaldo a marcat un gol splendid. Atacantul portughez de la Real Madrid a reusit sa inscrie cu calcaiul in poarta celor de la Athletic Bilbao si si-a salvat astfel echipa de la infrangere - VIDEO

Modric a sutat din afara careului, iar Cristiano Ronaldo a deviat cu calcaiul balonul in poarta. A fost golul cu numarul 24 al starului portughez, in editia actuala de campionat. Totodata, Ronaldo si-a egalat propriul record - lusitanul a ajuns la 12 meciuri consecutive cu gol marcat, performanta reusita prima data in 2014. Real Madrid a remizat aseara cu Athletic Bilbao, scor 1 la 1. Pentru basci a inscris Inaki Williams. Real ocupa locul 3 in La Liga, cu 68 de puncte.

Atletico Madrid are 71 de puncte si un meci rezerva, iar lidera Barcelona - 83 de puncte. Intr-o alta partida, Valencia a cedat pe teren propriu in fata gruparii Getafe, scor 1 la 2. Loic Remy a fost eroul oaspetilor, cu o dubla.

Rodrigo a inscris golul echipei Valencia, care ocupa a patra pozitie in campionat, cu 65 de puncte.