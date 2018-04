Ronaldo a reusit golul deceniului in Liga Campionilor. Fanii lui Juventus s-au ridicat si au aplaudat. Cum a reactionat Zidane

Real Madrid se indreapta spre al 3-lea trofeu consecutiv in Liga Campionilor! In fata echipei care a eliminat-o de fiecare data cand cele doua s-au intalnit in fazele eliminatorii, Juventus, Ronaldo a reusit sa inscrie la prima atingere inca din minutul 3.

Insa reusita din minutul 64 va ramane in istoria Ligii Campionilor! Ronaldo a scapat singur cu portarul, nu a reusit sa trimita spre poarta insa a fost apoi pregatit la centrarea lui Lucas Vasquez si a trimis o foarfeca perfecta! Buffon n-a avut replica, fanii italieni s-au ridicat in picioare si au aplaudat aceasta reusita extraordinara.

Zinedine Zidane, cel care a reusit probabil cel mai frumos gol din istoria Ligii Campionilor in finala din 2002 a avut o reactie pe masura pe banca.