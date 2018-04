Ronaldo a trecut pe langa Buffon in momentul in care acesta era la interviu si vorbea despre penalty-ul acordat madrilenilor si eliminarea sa pe final de meci. Ce s-a intamplat intre cei doi - VIDEO

În timp ce veteranul lui Juventus era intervievat după meci, prin spatele lui a trecut Cristiano Ronaldo, iar între cei doi a avut loc un nou moment emoţionant.

Portarul de 40 de ani, care l-a lăudat în mai multe rânduri pe CR7, s-a oprit din declaraţii şi cei doi s-au îmbrăţişat şi s-au pupat. Încă o dovadă a respectului uriaş pe care şi-l poartă cele două legende ale fotbalului mondial.

Amazing. Cristiano Ronaldo hugs and consoles Buffon in the mixed zone while leaving the Bernabéu. Respect 👏 pic.twitter.com/vKD7RhVKm7