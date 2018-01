Rugbistul moldovean Dumitru Arhip, unul din cei mai importanti jucatori ai echipei galeze Ospreys. Sportivul nostru a jucat titular in 10 meciuri, in acest sezon

Dumitru Arhip joaca meci de meci la Ospreys si a devenit un om de baza al formatiei sale. In ultima partida, Ospreys a invins o alta grupare galeza, Dragons, scor 22 la 9.

Astfel, Arhip si coechipierii au intrerupt o serie de 4 infrangeri in cadrul turneului Pro 14, in care evolueaza cele mai bune formatii din Irlanda, Italia, Scotia, Tara Galilor si Africa de Sud. In sezonul actual, Arhip a marcat si doua eseuri, in meciurile cu Northampton, in Liga Campionilor, si Edinburgh, in turneul Pro 14.

In total, in acest sezon, Dumitru Arhip a jucat titular in 10 meciuri, pentru club, si inca o data a intrat de pe banca de rezerve. El evolueaza la Ospreys din anul 2012.