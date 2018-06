Rusia a invins nationala Egiptului. Tara gazda e ca si aproape calificata in optimile Campionatului Mondial - VIDEO

In fata a peste 60 de mii de oameni, Rusia a invins aseara nationala Egiptului, scor 3 la 1. Dupa o prima repriza fara goluri, in partea secunda gazdele au stralucit. Mai intai oaspetii au marcat in propria poarta, ca in minutul 59, Cheryshev sa inscrie cel de-al treilea sau gol la mondial.

3 minute mai tarziu, Dzyuba a facut 3 la 0, dupa o faza individuala de exceptie.

Pentru egipteni a marcat Salah din penalty. 3 la 1, iar Rusia obtine a doua victorie la mondial. Este cel mai bun start din istoria Campionatului Mondial pentru o tara gazda. Intr-un alt meci disputat ieri, Senegal a trecut cu 2 la 1 de Polonia.