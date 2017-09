Rusia este noua campioana europeana la volei, dupa ce a trecut in 5 seturi de Germania in finala - VIDEO

Rusia a devenit campioana europeana la volei pentru prima data din 2013. Elevii lui Serghei Shleapnikov s-au impus intr-o finala-thriller de 5 seturi in fata Germaniei.

La Cracovia, in fata a peste 15 mii de fani, rusii au inceput mai bine meciul si si-au adjudecat primul set cu 25 la 19. In actul secund, nemtii au revenit si s-au impus cu 25 la 20.AMBIANTAScenariul s-a repetat si in urmatoarele doua seturi. S-a ajuns in decisiv, unde Rusia a invins cu 15 la 13 si a cucerit aurul european, dupa un meci de peste 2 ore.

A fost un meci de 5 seturi si in finala mica. Serbia a cucerit bronzul european, intr-o partida in care Belgia a condus cu 2 la 1. Sarbii insa au revenit spectaculos. Au egalat la seturi, iar in decisiv s-au impus cu 15 la 12.

Serbia a devenit campioana europeana la volei in 2011.