Rusia, invinsa de marea rivala, la mondialul de volei. Echipa rusa a cedat in 5 seturi meciul cu SUA - VIDEO

Formatia americana de volei feminin, campioana mondiala in exercitiu, a reusit sa invinga echipa rusa si sa ocupe locul 1 in clasamentul grupei C. Primul set a fost dominat de rusoaice, care l-au castigat cu 25 la 19.

Americancele au revenit in forta si s-au impus cu 25 la 20, iar apoi si in setul 3, scor 26 la 24. Echipa Rusiei nu a dorit sa cedeze si a facut legea in setul 4. Astfel, s-a ajuns la set decisiv, in care, insa, rusoaicele nu au mai putut tine piept echipei americane.

Scor final 15 la 11 si Statele Unite au castigat grupa. Rusia s-a calificat de pe locul doi in etapa urmatoare a Campionatului Mondial. Intr-o alta grupa, Italia a invins China cu 3 la 1 la seturi. Italia a fost campioana mondiala la volei feminin in 2002. China a luat trofeul de doua ori, in anii 80.