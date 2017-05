Rusii au cucerit din nou Liga Campionilor la volei. Zenit Kazan a invins clar formatia Perugia in ultimul act de la Final Four - VIDEO

Zenit Kazan si-a demonstrat inca odata suprematia pe arena voleiului european. Rusii si-au adjudecat pentru a treia oara consecutiv si pentru cincilea in total trofeul Ligii Campionilor. Zenit a invins in finala de la Roma formatia Perugia, scor 3 la 0. Rusii s-au impus cu 25 la 15 in primul set. In actul secund Zenit a avut ceva emotii, insa a invins cu 25 la 23. Setul 3 a fost o adevarata demonstratie de forta pentru trupa lui Vladimir Alekno, care s-a impus cu 25 la 14, reusind astfel un nou succes.

Zenit a pierdut doar 2 seturi in cele 12 partide europene disputate in acest sezon. Cel mai bun jucator al finalei a fost desemnat Maxim Mihailov, care a reusit 19 puncte.