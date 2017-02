Russel Westbrook a reusit cel de-al 25-lea triple-double din acest sezon, iar intr-o alta partida, Los Angeles Lakers a suferit cea de-a 36-a infrangere in actuala stagiune din NBA - VIDEO

Ramas fara Kevin Durant in acest sezon, Russel Westbrook a devenit o adevarata vedeta a echipei sale, Oklahoma City Thunder. Americanul a reusit un nou triple-double in meciul contra Memphis Grizzlies, cel de-al 25 in acest sezon. Performanta fabuloasa a lui Westbrook a contribuit la victoria celor de la Oklahoma, scor 114 la 102. Cum era si de asteptat, americanul a fost desemnat omul meciului, reusind 38 de puncte si 12 pase decisive.

Tot in aceasta dimineata, Los Angeles Lakers a suferit cea de-a 36-a infrangere din acest sezon, dupa ce a fost invinsa in deplasare de Boston Celtics, scor 113 la 107. Gazdele au reusit sa-si adjudece un singur sfert, al doilea, insa avansul obtinut a fost suficient pentru a-si garanta victoria.

Boston Celtics ocupa locul 2 in Conferinta de Est.