S-a aflat cine l-a pus pe Ronaldo s-o plateasca pe femeia care l-a acuzat de viol! Rasturnare de situatie

Acuzat de viol de americanca Kathryn Mayorga, Cristiano Ronaldo a profitat de pauza internationala pentru a se intalni cu echipa sa de avocati din Portugalia. Atacantul a decis sa nu mai joace la echipa nationala in 2019, preferand sa se concentreze pe forma de la Juventus, dar si pe problemele personale.

Acuzatiile de viol devin tot mai serioase, dupa ce ziarul Der Spiegel a publicat intelegerea scrisa pe care a avut-o cu Kathryn Mayorga in 2010 pentru plata a 375.000 de dolari. Tot in Der Spiegel a vorbit femeia pentru prima data si a povestit ce s-ar fi petrecut intr-un hotel din Las Vegas in 2009.

Ziarul portughez Corriere da Manha a aflat care este strategia de aparare a lui Ronaldo, care risca sa-si piarda imperiul de 1 miliard de euro din contractele sale publicitare.

Ronaldo sustine ca a fost victima unei inscenari din partea americancei, iar clubul Real Madrid este cel care l-a obligat sa ajunga la o intelegere cu femeia care il acuza de viol.

Spaniolii tocmai il transferasera pe Ronaldo de la Manchester United cu 94 de milioane de euro, cea mai mare suma de transfer din istorie la acea vreme, si l-au pus pe jucator sa cada la integere cu femeia tocmai pentru ca imaginea clubului si a jucatorului sa nu aiba de suferit. Ronaldo a platit 375.000 de dolari si a recunoscut ca a facut sex cu ea, insa a sustinut ca nu el a ranit-o, ci o alta persoana. Polita din Las Vegas nu a gasit acea persoana, iar cazul a fost inchis atunci, dupa retragerea plangerii depuse de Mayorga.

Americanii vor sa redeschida cazul, iar Cristiano Ronaldo poate fi chemat in curand pentru audieri la un tribunal din Nevada.