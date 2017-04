S-a aflat secretul revenirii miraculoase a Barcelonei in meciul cu PSG. Magicianul care a fost atunci pe stadion si care le-a dat si cateva sfaturi inainte de meciul cu Juve - VIDEO

Revenirea istorica din optimile Ligii Campionilor, cand Barcelona a reusit sa se califice, dupa ce a fost invinsa cu 0 la 4 in tur de PSG, are acum o explicatie. Dynamo, super-magicianul britanic a fost pe stadion la meciul in care a invins cu 6 la 1. Inaintea partidei din sferturi contra celor de la Juventus, Dynamo le-a dat puteri catalanilor.

“-Luis, foloseşte-ţi toată forţa pentru a îndoi cuiul! -Cum e posibil aşa ceva?”

Magia, totusi, nu a functionat la ultimul meci din campionat, cand Barcelona a fost invinsa cu 0 la 2 de Malaga. Dynamo este un iluzionist britanic cunoscut pentru trucurile sale la limita imaginatiei.

Barcelona intalneste italienii de la Juventus in sferturi, in aceasta seara, de la 21:45.