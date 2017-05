S-a dat start Campionatului Mondial la hochei. Rusia a batut Suedia, la lovituri de departajare, iar Canada a invins-o pe Cehia - VIDEO

Primul meci al Campionatului Mondial a opus titanii hocheiului pe gheata – Rusia si Suedia. Duelul se anunta unul incendiar, insa, a dezamagit. Suedezii au inscris prin Lindholm, iar rusii au egalat scorul prin Andronov.

Nu s-a mai marcat in timpul regulamentar, nici in overtime, asa ca s-a ajuns la executarea loviturilor de departajare. Panarin a fost singurul care a inscris si Rusia a castigat meciul. In cealalta grupa, evolueaza campioana mondiala in exercitiu, Canada. Aceasta a inceput ca din tun turneul – a batut Cehia, scor 4 la 1.

Campionatul Mondial din acest an este gazduit de capitala franceza Paris si orasul german Koln. Sunt 16 echipe, impartite in 2 grupe, iar in play-off se vor califica cate 4 formatii.