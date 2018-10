S-a dat start noii editii a ligii nord-americane de baschet. La deschiderea sezonului, jucatorii de la echipa Golden State Warriors au fost premiati cu inelele de campioni - VIDEO

Inelele ravnite de jucatorii care devin campioni in NBA, in acest an sunt facute din aur de 18 karate. Fiecare bijuterie are inscriptionata numele fiecarui jucator si numarul de pe tricou, iar numarul 74 de pe diamant face referire la cele 74 de victorii obtinute de echipa in sezonul precedent.Golden State a jucat primul meci din noul sezon contra celor de la Oklahoma City Thunder.

Steven Curry a fost jucatorul partidei. A acumulat 32 de puncte, a reusit 9 pase decisive si 8 recuperari. Campionii NBA s-au impus, scor 108 la 100.

Intr-o alta partida din etapa inaugurala, Boston Celtics a castigat-o, pe teren propriu, pe Philadelphia 76ers, scor 105 la 87.