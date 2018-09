S-a dat start turneului Ligii Natiunilor. Franta si Germania au remizat in primul meci, iar Ucraina a inceput competitia cu o victorie - VIDEO

Ucraina, echipa antrenata de legendarul Andrei Shevchenko, a inceput Liga Natiunilor cu un meci pe terenul Cehiei. Gazdele au deblocat tabela de scor deja in minutul 4, prin Schick. Ucrainenii au egalat pe finalul reprizei, prin Konoplianka.

Dupa pauza, oaspetii au trecut, in cateva randuri, pe langa golul de 2 la 1 si eforturile le-au fost rasplatite in prelungiri. Zinchenko a profitat de gafa portarului ceh, a inscris si i-a adus victoria Ucrainei.

Evhen KONOPLIANKA, MIJLOCAS NATIONALA UCRAINEI: “E bine ca ne-am revenit repede si am smuls victoria. Ce-i drept, pe final, dar am si jucat bine.”

Tot in Liga B, dar intr-o alta grupa, Tara Galilor a invins Irlanda cu 4 la 1. Lawrence, Bale, Ramsey si Roberts au marcat golurile victoriei galezilor. In Liga A, unde evolueaza cele mai bine cotate echipe, ultimele doua campioane mondiale, Germania si Franta, au remizat, scor 0 la 0. Selectionata Moldovei, care isi incepe drumul in Liga D – va juca maine, cu Luxemburg, in deplasare.