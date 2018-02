S-a decis. Halep a ales noul sponsor. Cu ce companie uriasa semneaza

Simona Halep ar fi ajuns la un acord cu cel mai important brand de echipament sportiv din lume, Nike, anunta Telekom Sport. Anuntul oficial urmeaza sa fie facut in cateva zile. Intelegerea reprezinta o lovitura importanta data de sportiva din Romania dupa despartirea de Adidas.

Acest parteneriat o afecteaza si pe Maria Sharapova - contractul rusoaicei cu Nike intra in ultimul an de contract iar americanii vor sa semneze o noua intelegere, pe o suma mai mica de bani.

"Cei mai multi dintre sponsori au ramas alături de ea in perioada in care a fost suspendata pentru dopaj. Dar sunt sigur ca exista o serie de clauze de penalitati in contracte pentru asemenea situatii" spune Simona Chadwick, profesor in managementul sportului la Universitatea din Salford.