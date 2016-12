Atacantul francez a ramas masca atunci cand una dintre fane si-a dat jos pantalonii si a cerut ca acesta sa semneze pe coapsa. La final, suportera l-a sarutat. In varsta de 25 ani, Antoine Griezmann a avut unul dintre cele mai bune sezoane din cariera, evoluand in finala Champions League, alaturi de echipa sa de club Atletico Madrid, dar si jucand in actul final al Campionatului European pentru Franta.