S-a dezlantuit! Vitalie Damascan, atacantul celor de la Sheriff, a reusit un hat-trick in meciul cu Dinamo-Auto - VIDEO

Vitalie Damascan a facut spectacol aseara in meciul cu Dinamo Auto, castigat de Sheriff cu 3 la 1. Atacantul gruparii de la Tiraspol a fost de neoprit si a inscris de 2 ori in prima repriza, ca in debutul partii secunde sa semneze hat-trick-ul.

Dinamo-Auto a inscris golul de onoare in prelungirile partidei. Lider in Divizia Nationala este Milsami. Trupa din Orhei s-a impus cu 1 la 0 in fata celor de la Petrocub Hancesti. Singurul gol a fost inscris de Romeo Surdu, din penalty, pe finalul partidei. Pe locul 3 in Campionatul Moldovei este Dacia.

Lupii galbeni au trecut cu 1 la 0 de Zaria. Pascenco a adus victoria Daciei, dupa o gafa a defensivei gazdelor.AMBIANTAZaria Balti ocupa locul 7 in campionat, iar in urmatoarea etapa va intalni formatia Zimbru Chisinau.