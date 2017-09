S-a stins cea mai bogata femeie din lume. Liliane Bettencourt a fost proprietara companiei franceze de cosmetice, L'Oreal - VIDEO

Celebra mostenitoare si proprietara grupului L'Oreal, Liliane Bettencourt a murit in noaptea de miercuri spre joi. In martie, ea a fost numita cea mai bogata femeie din lume de catre Forbes, pentru al doilea an consecutiv.

Totodata, potrivit aceleasi reviste, se clasa pe locul 14 in topul celor mai bogate persoane de pe planeta. Inca acum 5 ani, Bettencourt a parasit consiliul de administratie L'Oreal, iar de atunci nu a mai aparut nici la evenimentele mondene. Liliane Bettencourt suferea de Alzheimer, o afectiune a creierului. Pe 21 octombrie, ea ar fi implinit 95 de ani.