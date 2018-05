S-a tinut de promisiune. Mark Williams a devenit campion mondial la snooker si a smuls premiul de 425 de mii de lire sterline - VIDEO

Mark WILLIAMS, CAMPION MONDIAL SNOOKER: “ - Cum te simti? - Sincer, un pic incomod, la moment. E o istorie incredibila. 12 luni in urma ma gandeam sa inchei cariera, iar acum sunt aici, la interviu, dupa ce am castigat Campionatul Mondial, si sunt gol. ”

Mark Williams venise la conferinta de presa doar cu un prosop pe el, pe care l-a scos la inceputul conferintei. In finala Campionatului Mondial de snooker, Williams a jucat cu John Higgins si a condus dupa primele 3 sesiuni, cu 15 la 10. In sesiunea decisiva, insa, scotianul a revenit fantastic si a castigat 5 frame-uri la rand.



Totusi, finalul de meci i-a apartinut lui Williams. Galezul a castigat cu 18 la 16 partida si s-a incoronat campion mondial pentru a treia oara in cariera. Williams a cucerit titlul dupa o pauza de 15 ani. El a incasat si premiul record de 425 de mii de lire sterline. John Higgins se va consola cu 180 de mii. Scotianul este cvadruplu campion mondial.