S-a transferat in liga a doua din Danemarca, dar viseaza sa ajunga si mai sus. Alexandru Boiciuc, fotbalistul de 20 de ani, spune ca liga a doua daneza nu se compara cu primul esalon din Moldova - VIDEO

La inceputul acestui an, Alexandru Boiciuc s-a transferat la gruparea daneza Vejle Boldklub. Echipa evolueaza in liga a doua, dar si-a propus in acest sezon sa ajunga in prima liga

Alexandru BOICIUC, ATACANT VEIJLE BOLDKLUB: "In acest sezon avem un obiectiv foarte maret - sa promovam in prima divizie daneza. Sunt foarte increzator ca vom reusi sa atingem acest scop. Restul echipelor din liga noastra au spus ca avem o echipa foarte buna si ca singura sansa ca sa ne bata pe noi, e ca sa pierdem noi meciul."

Vijle ocupa primul loc in clasament. Liga a doua daneza se va relua la inceputul lunii martie. Pana atunci, Boiciuc a reusit sa marcheze un gol intr-o partida amicala.

Alexandru BOICIUC, ATACANT VEIJLE BOLDKLUB: "Este totul diferit fata de Moldova. Este un campionat Scandinav, unde totul se bazeaza pe efort fizic. Acolo nimeni nu iarta nicio greseala pe care o faci."

Alexandru Boiciuc a fost convocat in premiera la nationala Moldovei. El poate debuta in meciul amical cu Arabia Saudita.