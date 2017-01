S-au aflat finalistii turneului de tenis masculin de la Brisbane: Milos Raonic a cedat in aceasta dimineata in fata lui Grigor Dimitrov, scor 0 la 2 - VIDEO

Dupa ce l-a eliminat pe Rafael Nadal, Milos Raonic a cedat in aceasta dimineata in fata lui Grigor Dimitrov, scor 0 la 2. Primul set a fost unul extrem de disputat si s-a decis la tie-break. In setul secund bulgarul s-a impus autoritar cu 6 la 2 si si-a asigurat prezenta in finala de la Brisbane.

In cealalta semifinala, Kei Nishikori l-a invins pe numarul 4 mondial, Stan Wawrinka. Scenariul s-a repetat, si dupa un prim set decis la tie-break, japonezul si-a adjudecat si setul secund, scor 6 la 3.

Finala de la Brisbane dintre Dimitrov si Nishikori se va disputa maine de la ora 11.