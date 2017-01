S-au aflat primii semifinalisti de la Australian Open. Roger Federer se va infrunta cu Stan Wawrinka, iar la feminin, lupta pentru biletul in finala turneului de Mare Slem se va da intre doua americance - VIDEO

Elvetianul Roger Federer s-a calificat in semifinalele turneului de Mare Slem din Australia. Veteranul de 35 de ani l-a invins lejer pe germanul Mischa Zverev, dupa doar o ora si 34 de minune, scor 6 la 1, 7 la 5 si 6 la 2. Federer se va lupta pentru un loc in finala la Australian Open pentru a 13 oara in cariera

In semifinala, Federer il va intalni pe conationalul sau, Stan Wawrinka. Numarul 4 mondial nu a avut probleme in meciul cu Jo-Wilfried Tsonga si s-a impus in minim de seturi cu 7 la 6, 6 la 4 si 6 la 3. Va fi cea de-a treia semifinala la Australian Open pentru Wawrinka.

La feminin, surprizele continua. Coco Vandeweghe, americanca care a eliminat-o pe numarul 1 mondial, Angelique Kerber, a mai scos din competitie o mare favorita. Numarul 35 mondial a invins-o in minim de seturi pe Garbine Muguruza, scor 6 la 4, 6 la 0.

In penultimul act al turneului de la Melbourne, Vandeweghe o va intalni pe Venus Williams. Americanca a trecut in doua seturi de rusoaica Anastasia Pavlyuchenkova, scor 6 la 4 si 7 la 6.

Semifinala dintre Vandeweghe si Williams se va disputa pe 26 ianuarie.