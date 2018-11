S-au calificat cu ajutorul... adversarilor. Chelsea a invins-o pe Derby, scor 3 la 2, in Cupa Ligii Angliei - VIDEO

Tomori a fost primul ghinionist al serii, pe Stamford Bridge. Fundasul echipei Derby County si-a dat autogol in minutul 5, iar apoi oaspetii au egalat scorul, prin Marriot. Echilibrul pe tabela nu a durat mult – de vina a fost celalalt fundas central al oaspetilor – Keogh, care a reusit si el un autogol.

Derby, echipa antrenata de fostul jucator a lui Chelsea, Frank Lampard, a luptat si a egalat din nou in minutul 27, prin Waghorn. Pana la pauza, totusi, gazdele au revenit in avantaj. A inscris Fabregas. Golul de 3 la 2 avea sa fie si cel decisiv, iar Chelsea s-a calificat in sferturile Cupei Ligii Angliei. In etapa urmatoare merge si Arsenal Londra, care a invins-o pe Blackpool cu 2 la 1. Lichtsteiner si Smith-Rowe au marcat golurile calificarii tunarilor.

Si Tottenham a avansat in sferturile Cupei Ligii. A invins-o pe West Ham cu 3 la 1. Son a reusit o dubla.

Llorente a inscris si el pentru Tottenham, echipa care a cucerit trofeul Cupei Ligii ultima data in anul 2008.