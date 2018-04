S-au distrat cu rivalii si i-au luat trofeul. PSG a devenit campioana Frantei dupa victoria categorica in fata echipei AS Monaco

Di Maria a iesit unu la unu cu portarul advers si a inscris cu un lob spectaculos. Paris Saint-Germain a facut show in partida cu AS Monaco, campioana din 2017. Cavani a punctat si el, in prima repriza, iar Lo Celso a reusit dubla. Monegascii au redus din diferenta, aproape de pauza, insa in repriza secunda cosmarul lor a continuat. Di Maria a facut 5 la 1, iar apoi Falcao a deviat balonul in propria poarta. Draxler a stabilit scorul final de 7 la 1.

Paris Saint-Germain are 17 puncte avans fata de AS Monaco si nu mai poate fi ajunsa de rivala, in cele 5 etape ramase de disputat in Franta. PSG s-a incoronat campioana Frantei pentru a 7-a oara.