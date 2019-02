S-au grabit sa sarbatoreasca victoria insa nu a fost sa fie. Au patit-o cei de la Juventus care au condus tot meciul de aseara cu Parma avand un scor de 3 la 1 - VIDEO

Juventus si-a subestimat adversarii si a pierdut victoria in ultimele secunde ale meciului. Totul mergea conform planului pentru bianconeri, iar Cristiano Ronaldo a deschis scorul in minutul 36.

In minutul 62, fundasul gazdelor, Daniele Rugani a marcat pentru 2 la 0. Insa, peste doar 2 minute, oaspetii au redus din diferenta prin Antonino Barilla.

Peste alte doua minute, Cristiano Ronaldo a reusit dubla si cu 17 goluri la activ, a urcat pe primul loc in lista celor mai buni marcatori din Campionatul Italiei.

Parma a revenit in meci in minutul 74, cand Gervinho l-a invins pe portarul advers cu o executie uluitoare.Cand totul parea terminat, cu cateva secunde inaite de fluierul final, acelasi Gervinho, a trimis mingea in poarta cu un sut naprasnic.

Totusi prima pozitie ocupata de Juventus, ramane departe de orice pericol. Dupa 22 de etape, ei au un avantaj de 9 puncte fata de locul secund, in timp ce Parma, ocupa doar treapta a 12-a in Seria A.