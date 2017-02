S-au incurcat reciproc in lupta pentru un loc in cupele europene: Meciul dintre Lazio Roma si AC Milan s-a incheiat nedecis, scor 1 la 1 - VIDEO

Donnarumma era ingerul salvator al lui AC Milan, pe parcursul primei reprize, insa, chiar inainte de pauza, s-a transformat in demon. A faultat un adversar in careu si arbitrul a dictat penalty.

Biglia a marcat de la punctul cu var. In a doua repriza, Lazio, cu brazilianul Felipe Anderson dirijor al atacurilor, a irosit alte cateva sanse de a inscrie. Si cum in fotbal ocaziile se razbuna, AC Milan a egalat, in minutul 85. Suso s-a descurcat de minune in fata fundasilor adversi.

Remiza o tine pe AC Milan pe locul 7 in Campionatul Italiei, cu 41 de puncte. Lazio este cu o treapta mai sus si are 44 de puncte. Pe pozitia a 5-a, ultima care duce in cupele europene, se afla Atalanta, cu 45 de puncte la activ.