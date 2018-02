Sahtior Donetsk a castigat si este favorita la calificarea in sferturile Ligii Campionilor. Minerii au fost condusi de AS Roma, dar au intors scorul - VIDEO

AS Roma a inscris in minutul 41, prin Cengiz Under. Sahtior a jucat tare, in repriza secunda si la unul din primele atacuri a egalat scorul. A marcat Facundo Ferreyra. Sahtior a ratat, apoi, ocazii imense de gol, iar Fred a adus victoria minerilor, cu un sut superb din lovitura libera. Si returul de pe Stadio Olimpico din Roma promite sa fie unul grandios.

Paulo FONSECA, ANTRENOR SAHTIOR: “In partea secunda echipa a evoluat bine, cu toate ca, nu e usor sa ramai in forma buna dupa pauza de iarna.”

Eusebio DI FRANCESO, ANTRENOR AS ROMA: “La moment, echipa nu reuseste sa joace bine si sa obtina rezultate, indiferent de situatie.”

Tot aseara, Sevilla a remizat in partida cu Manchester United, scor 0 la 0.

Portarul englezilor, De Gea, a reusit cateva save-uri exceptionale. Meciurile retur din optimile Ligii Campionilor, de la Manchester si Roma, se vor disputa pe 13 martie.