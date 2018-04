Salah este cel mai bun jucator al sezonului, in Campionatul Angliei. Atacantul echipei Liverpool a primit trofeul la o ceremonie speciala, organizata la Londra - VIDEO

Mohamed SALAH, ATACANT FC LIVERPOOL: "Este o onoare sa fii nominalizat la titlul de jucatorul anului in Premier League, mai ales ca esti votat de fotbalisti. Sunt foarte fericit si onorat sa il castig. A fost clar ca voi reveni in Premier League si voi arata tuturor fotbalul meu. ”

Antrenorul echipei Liverpool, Jurgen Klopp, i-a trimis un mesaj video lui Salah.

Jurgen KLOPP, ANTRENOR FC LIVERPOOL: "Daca vezi mesajul, atunci, evident, ai castigat trofeul. Felicitari! Acum, te rog, ia trofeul si vina acasa. Jucam marti. Ne vedem. ”

In concursul in care voteaza fotbalistii profesionisti, Mohamed Salah a intrecut alti 5 jucatori, printre care rivalii de la Manchester City - Kevin De Bruyne, David Silva si Leroy Sane. Salah a marcat deja 31 de goluri in sezonul curent din Premier League, atacantul egiptean avand si 9 pase decisive.

Cel mai bun tanar jucator al sezonului, in Anglia, a fost desemnat Leroy Sane.