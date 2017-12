Salarii fabuloase, in Campionatul Angliei. Cat incaseaza fotbalistii si cine este in fruntea topului cu cele mai mari venituri - VIDEO

Presa engleza a publicat topul jucatorilor cu cele mai mari venituri, in Premier League, iar in fruntea clasamentului se afla Paul Pogba. Francezul incaseaza cate 326 de mii de euro pe saptamana, ceea ce ar insemna aproape 17 milioane pe an. In august 2016, Pogba a fost adus de Manchester United de la Juventus pentru o suma de 105 de milioane de euro, un record la acel moment.

Pe locul 2 in topul celor mai bine platiti jucatori din Campionatul Angliei se afla coechipierul lui Pogba, Romelu Lukaku. Atacantul belgian primeste cate 281 de mii de euro pe saptamana. Podiumul bogatasilor este impartit de 3 jucatori: Zlatan Ibrahimovic, de la Manchester United, Sergio Aguero si Yaya Toure, ambii de la Manchester City. Acestia incaseaza cate 248 de mii de euro.