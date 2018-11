Santiago Solari e oficial noul antrenor al celor de la Real Madrid. Tehnicianul argentinian a impresionat timp de 2 saptamani cat a detinut interimatul -VIDEO

In primele 4 meciuri pe banca Realului, argentinianul a obtinut 4 victorii in care echipa sa a marcat de 15 ori si a primit doar doua goluri. Solari a evoluat pentru Real Madrid din 2000 pana in 2005, iar in ultimul timp antrena echipa secunda a clubului madrilen.

In doar 14 zile antrenorul in varsta de 42 de ani a redresat echipa galactica ajunsa in impas din cauza fostului antrenor, demis imediat dupa umilitoarea infrangere de 1 la 5, cu rivala FC Barcelona.