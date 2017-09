Sapte ani nu a putut urmari meciurile formatiei favorite, pentru ca era plecat din tara. Un fan al clubului Lokomotiv Moscova a primit un cadou incredibil: a fost in tribune, doar ca virtual - VIDEO

Lazari Petrov este fan al clubului Lokomotiv Moscova din 1995. Pana in 2010, cand a fost nevoit sa plece definitiv in Italia, el venea la fiecare meci al echipei sale favorite. Suporterul spune ca isi dorea sa retraiasca atmosfera din tribune, asa ca echipa i-a venit in intampinare.

Exact pe acel loc, unde Lazari Petrov a stat ani buni, a fost instalata o camera care filmeaza 360 de grade, iar suporterul a primit ochelarii cu realitate virtuala, care il teleporteaza pe stadion.

“E putin straniu. E chiar o teleportare.”

Lazari a avut norocul sa savureze si un gol marcat de echipa sa.

Lokomotiv Moscova nu se va opri aici. Noul proiect va oferi sansa si altor fani, aflati peste hotarele Rusiei, sa priveasca meciurile echipei favorite. Doritorii se pot inregistra pe site-ul clubului.