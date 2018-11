Sapte echipe s-au calificat, aseara, in play-off-ul turneului Europa League. Cel mai spectaculos meci l-a castigat Spartak Moscova

Partida nebuna la Moscova. Spartak a jucat cu Rangers Glasgow, iar scotienii au condus cu 1 la 0, 2 la 1 si 3 la 2.

Dupa pauza, echipa rusa a reusit sa intoarca scorul. Luiz Adriano Si Hanni au marcat pentru victoria fenomenala a lui Spartak cu 4 la 3.

In grupa, conduc spaniolii de la Villarreal, insa celelalte echipe sunt aproape.



Tot aseara, 7 echipe s-au calificat in play-off-ul turneului Europa League. Chelsea a invins-o pe BATE Borisov, in deplasare, cu 1 la 0, si merge in etapa urmatoare. Arsenal s-a calificat si ea, dupa remiza de acasa cu Sporting Lisabona, scor 0 la 0.

Alte 5 formatii care si-au asigurat un loc in faza eliminatorie sunt Lazio, Frankfurt, Leverkusen, Zurich si Dinamo Zagreb.

Iata cele mai interesante rezultate, inregistrate aseara in Europa League.





FAZA GRUPELOR



LAZIO – MARSEILLE 2:1

APOLLON – FRANKFURT 2:3

LEVERKUSEN – ZURICH 1:0

DINAMO ZAGREB – SPARTAK TRNAVA 3:1

BETIS – AC MILAN 1:1

BORDEAUX – ZENIT 1:1

KRASNODAR – STANDARD LIEGE 2:1

DINAMO KIEV – RENNES 3:1