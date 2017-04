Sarapova revine astazi dupa 15 luni de suspendare, insa Halep o pune la zid: "Pentru tinerii sportivi nu e ok sa ajuti cu wild-card o jucatoare care a fost suspendata pentru dopaj"

Maria sarapova a beneficiat, mai intai, de o suspendare redusa pentru consum de Meldonium, iar acum a primit si un wild-card pentru a juca la turneul de la Stuttgart.

Simona Halep (5 WTA) va juca, astazi, in turul II, la Stuttgart, dupa cum „Adevarul" a scris aici, iar dupa terminarea meciului ei, pe teren va intra Maria sarapova, scrie adevarul.ro

Rusoaica va evolua in turul I, acolo unde se va duela cu Roberta Vinci. Potrivit Dolce Sport, faptul ca Masha a primit un wild-card din partea organizatorilor n-a fost pe placul Simonei Halep.

„Pentru copii, pentru tinerii sportivi nu e OK sa ajuti cu wild-card o jucatoare care a fost suspendata pentru dopaj. Nu e vorba de Maria Sarapova aici, ci de toti jucatorii care sunt gasiti dopati. Nu pot sustine ceea cea a facut directorul turneului, dar nici nu-l pot judeca in acelasi timp. Nu sunt aici sa iau decizii, poate cei care lucreaza la asta stiu mai bine. In opinia mea, ea (n.r. – Maria Sarapova) poate primi wild-card-uri pentru ca a fost numarul 1 mondial, e campioana de Grand Slam, dar cred ca si daca nu va primi ar reveni cu usurinta", a spus Halep.