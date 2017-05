Sarbatoare amanata. AS Roma a invins-o pe Juventus, iar torinezii mai au de asteapta pana i-au titlul - VIDEO

Juventus avea nevoie de un punct pe Stadio Olimpico si meciul a inceput bine pentru oaspeti. Lemina a marcat, in minutul 21. Planul Batranei Doamne a fost, insa, distrus de AS Roma, care a luptat desavarsit si a marcat de 3 ori, prin De Rossi, El Shaarawy si Nainggolan.

3 la 1 pentru AS Roma, care acumuleaza 81 de puncte in campionat. Juventus conduce in Serie A, cu 85 de puncte. Pana la finalul sezonului, mai sunt 2 etape de disputat. Intre timp, Napoli, cu romanul Vlad Chiriches doar rezerva, a surclasat formatia Torino, in deplasare, scor 5 la 0. Callejon a reusit o dubla.

Napoli ramane pe locul 3 in Campionatul Italiei, cu 80 de puncte. Echipa a marcat, in acest sezon, 46 de goluri in deplasare si a egalat, astfel, recordul gruparii Juventus, stabilit acum 67 de ani. Tot ieri, Cagliari a castigat meciul cu Empoli, scor 3 la 2. La gazde, mijlocasul moldovean Artur Ionita a intrat pe teren in minutul 67. Pentru Cagliari, aceasta a fost a treia victorie consecutiva pe teren propriu si echipa ocupa locul 12 in Serie A.