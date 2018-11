Scandal in Formula 1 dupa cursa din Brazilia. Max Verstappen a sarit la bataie la Esteban Ocon, pentru ca francezul i-a acrosat masina pe circuit - VIDEO

Imediat dupa cursa, Verstappen a mers la standuri pentru a-i cere socoteala francezului in varsta de 22 de ani. Cei doi s-au certat, iar olandezul si-a pierdut cumpatul si l-a imbrancit pe Ocon.Ambianta (Daca gasesc ambianta pun)Olandezul s-a aparat sustinand ca nu a vrut sa-l loveasca pe Ocon, dar a fost provocat.

Totusi, gestul lui Verstappen nu a ramas nepedepsit. Comisarii FIA l-au sanctionat pe pilotul Red Bull cu doua zile de munca in interes general adica, daca va fi nevoie, ar putea chiar sa fie chemat sa curete pista. Faza care a provocat scandalul a avut loc in turul 44 al Marelui Premiu al Braziliei.

Verstappen se afla pe primul loc cand masina sa a fost acrosata de bolidul francezului. Ocon a primit o penalizare de stop and go, in timp ce pilotul lui Red Bull a continuat cursa, dar a pierdut pozitia de lider. Olandezul si-a exprimat furia prin statia radio. AmbiantaVerstappen nu a mai putut reveni pe primul loc si a incheiat Grand Prix-ul de la Interlagos pe pozitia secunda.

Plecat de pe locul 5 al grilei de start, olandezul si-a depasit toti adversarii pana in turul 40, inclusiv pe campionul mondial, Lewis Hamilton, pornit din pole-position. Marele Premiu al Braziliei, penultimul Grand Prix al anului, a fost castigat de Hamilton, care i-a asigurat lui Mercedes un nou titlu mondial la constructori, dupa ce devenise campion al lumii inca in etapa trecuta.Ambianta