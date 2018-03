Scandal incredibil in box dupa ce un luptator a ajuns in coma. Ce a patit in ring - VIDEO

Yeison Cohen, boxer de 28 de ani, se afla in coma de cateva zile dupa o lupta care a produs un scandal incredibil in lumea boxului. Meciul contra lui Hugo Berrio nu ar fi trebuit sa aiba loc conform presei din Columbia deoarece Cohen nu trecuse testele fizice!

Cohen s-a prabusit la sfarsitul rundei a 7-a si a fost dus de urgenta de antrenorul sau la spital cu un taxi deoarece nu exista o ambulanta in arena unde s-a disputat meciul. Presedintele World Boxing Association (WBA), Jesus Mendoza, a anuntat ca partida fusese aprobata iar cheltuielile pentru recuperarea boxerului din Venezuela vor fi acoperite.

Din pacate, vestile in ceea ce priveste starea lui Cohen nu sunt bune: "Pacientul este in coma. A fost redusa doza de sedative si astepta un raspuns neurologic care pana acum a fost slab. In ceea ce priveste semnalele vitale, este stabil. Spera sa existe o mobilitate mai buna odata ce edemul cerebralul incepe sa descreasca" a declarat doctorul Carlos D'Anetra de la General del Norte, acolo unde se afla Cohen.

Yeison Cohen avea un palmares de 2 victorii si 7 infrangeri, in timp ce Hugo Berrio, adversarul sau, avea 25 de victorii si 7 infrangeri.