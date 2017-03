Scandal la nationala de tineret a Romaniei. 4 jucatori au fost dati afara inaintea amicalelor cu Rusia si Danemarca, dupa ce ar consumat alcool chiar in avion - VIDEO

Surse din cadrul Federatiei Romane de Fotbal au comunicat ca cei 4 au cumparat alcool din duty-free si au baut in timpul zborului spre Spania, unde aveau programate 2 meciuri amicale. Fotbalistii aveau motiv de petrecere, ziua de nastere a unui coleg. In aceasta dimineata federatia de profil a anuntat ca cei 4 se vor intoarce in tara in scurt timp.

Meciurile amicale ale nationalei de tineret a Romaniei contra Rusiei si Danemarcei sunt programate pentru 24 si 27 martie.